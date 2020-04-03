Тегеран, , 08:16 — REGNUM Министерство экономики и финансов Ирана объявило, что Фонд международного развития ОПЕК (OFID) одобрил выделение Ирану 500 000 долларов помощи на закупку медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным Комитета по борьбе с коронавирусом при министерстве экономики и финансов Ирана, фонд передал свое пожертвование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на закупку необходимого медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом в Иране.

Помощь OFID была предоставлена стране при условии готовности заместителя министра экономики и главы Организации по инвестиционной, экономической и технической помощи Ирана к получению помощи от банков развития.

Ранее министерство экономики Ирана в отдельных письмах банкам развития обозначило необходимые и неотложные пункты, а также выразило готовность Ирана получить денежную и иную помощь для борьбы с пандемией коронавируса.

Министерство экономики Ирана направило письма во Всемирный банк (ВБ), Исламский Банк развития (ИБР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Фонд международного развития ОПЕК (OFID).

Ранее глава управления по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что 16 711 человек из общего числа 50 468 инфицированных коронавирусом выжили, 3 160 человек умерли. По его словам, за последние 24 часа из-за смертельного вируса погибло 124 человека.