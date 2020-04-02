Сыктывкар, , 21:46 — REGNUM Президент Владимир Путин назначил врио главы Республики Коми Владимира Уйбу, который в последнее время занимал должность министра здравоохранения РФ. Об этом сообщает сайт Кремля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Гапликов записал видеообращение к жителям региона, в котором объявил о решении сложить с себя полномочия.

Владимир Уйба по профессии врач-гигиенист, эпидемиолог. В 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт. Карьеру начинал врачом-терапевтом, но уже в 1984 году занял должность главврача профилактория в Свердловской области. С 1989 по 1999 год возглавлял медико-санитарную часть. В 1999 году был приглашен на должность заместителя руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России. В декабре 2003 года по ноябрь 2004 года Уйба возглавлял Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России. 22 января 2020 назначен заместителем министра здравоохранения Российской Федерации

Владимир Уйба — заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач Чеченской Республики, заслуженный врач Республики Ингушетия, заслуженный врач Республики Южная Осетия, доктор медицинских наук, профессор.

Интересно, что назначение Уйбы совпало с массовым заболеванием коронавирусной инфекцией в одной из больниц столицы Коми. Число больных уже выросло до 55.