Тегеран, , 08:18 — REGNUM Ряд мусульман из северной провинции Китайской Народной Республики (КНР) передали свои пожертвования иранскому посольству, чтобы помочь стране бороться с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 апреля.

Мусульмане на севере Китая пожертвовали свои средства иранскому посольству в Пекине для успешной борьбы с пандемией. Пожертвования включают 40 000 масок, 200 защитных халатов, 300 пар очков и 50 цифровых инфракрасных термометров.

Представитель мусульман провинции Монголия в Китае объявил, что они поставят Ирану «еще 100 000 масок». Он сообщил, что пожертвования были собраны от ряда мусульманских организаций и демонстрируют их дружбу с иранским народом.

Посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Китае Мохаммад Кешаварзаде поблагодарил монгольских мусульман за то, что они пришли в иранское посольство в Пекине, и отметил: «Мы рады, что Китай преуспел в борьбе с коронавирусом».

Ранее глава управления по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что 16 711 человек из общего числа 50 468 инфицированных коронавирусом выжили, 3 160 человек умерли. По его словам, за последние 24 часа из-за смертельного вируса погибло 124 человека.