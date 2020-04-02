2 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

Наиболее вероятными для будущего Украины являются три сценария: формирование «легитимной» диктатуры, националистический мятеж или силовой путч (фактически тоже формирование диктатуры), развал страны на несколько частей, руководимых выходцами из местных элит.

Андрей Ганжа, , 21:41 — REGNUM События зимы 2013−2014 годов, как их ни называй — что «революцией достоинства», что «государственным переворотом» — превратили Украину пусть из слаборазвитой, отстающей, но мирной страны Центральной Европы в поле боя. Где-то виртуального, где-то совершенно реального. С трупами, разрушениями и толпами беженцев. И этот процесс внимательно мониторился международными организациями, в том числе и от ООН.

Кресло Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Еще в марте 2014 года по приглашению нового правительства Украины и в ответ на события в стране Генеральный секретарь ООН развернул группу по правам человека, «Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине» (Моніторингову міссію по правам людини в Україні, ММПЛУ). Которая с тех пор и работает в Киеве, по адресу Эспланадная, 20, офис 310, и работает плодотворно. За эти годы миссия опубликовала 22 текущих публичных доклада по правам человека на Украине, плюс два специальных — по Крыму и по сексуальному насилию в зоне конфликта.

Последний рапорт миссии ставит украинскую власть в очень сложное положение. В нем мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств на Майдане 2014 года отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. В числе трех основных препятствий расследования, кроме недоукомплектованности судейского корпуса и недостаточности финансирования, указан «так называемый закон о неприкосновенности», который «не допускает проведения расследования убийств правоохранителей». И отмена этого закона является настоятельной рекомендацией ММПЛУ.

«Закон о неприкосновенности», или «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины», принятый Верховной радой 21.02.2014, своей первой статьей предложил «освободить от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных настоящим Законом, лиц, которые были участниками массовых акций протеста, которые начались 21 ноября 2013».

Закон избирательный, что естественно для права победившего мятежа, в истории всегда называемого «революцией». Он сделал невозможным расследования ряда убийств на Майдане (в том числе и 13 правоохранителей) и установил на Украине многолетнюю атмосферу вседозволенности и безнаказанности для «участников Майдана». Был создан правовой феномен «майданной индульгенции», когда откровенный преступник (как, например, вероятные убийцы публициста Олеся Бузины Медведько, Полищук и Карась) освобождался не только от ареста, но и даже от расследования посредством возбужденного национал-радикального общественного мнения и под давлением уличной толпы.

В то же время национал-радикалы считают абсолютно неприемлемым амнистию инсургентов на востоке Украины, в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей», ОРДЛО. С мотивацией «у них руки по локоть в крови». Но, во-первых, в кровавых пятнах обшлага у всех участников событий. И, во-вторых, судебное возмездие — это участь проигравших в военном конфликте. А лидеры ОРДЛО себя таковыми явно не считают, и находящиеся в их распоряжении два армейских корпуса дают им основания для такого оптимизма. Как и история боестолкновений «инсургентов» Донецка и «лоялистов» Киева.

И вот высший орган международного сообщества, ООН, рекомендует не амнистировать мятежников (это неприемлемо ни для «нормандского формата», ни для самолюбия лидеров Франции и Германии), а репрессировать преступников из числа «победителей Майдана). Но это неприемлемо для национал-радикалов, которые сейчас на Украине составляют безусловное меньшинство (2,15% голосов на последних парламентских выборах), но меньшинство организованное, агрессивное и мотивированное. То есть именно то, которое «заставляет остальную популяцию подчиняться их предпочтениям (Нассим Талеб).

Таким образом, президент Зеленский поставлен в ситуацию пата (отсутствия хода, не ведущего к мату для игрока): с одной стороны, он не может НЕ действовать в политическом тренде урегулирования конфликта на востоке страны (Минские соглашения), а с другой — любое такое действие ставит его власть под угрозу уличного мятежа.

Националисты это делать умеют. Что и показала прошлогодняя Парижская встреча в «нормандском формате»: первое, что сделал президент после ее окончания — стал оправдываться перед национал-радикалами в том, что «зрады не было».

В таких условиях наиболее вероятными для будущего Украины являются три сценария:

Формирование «легитимной» диктатуры. В принципе, Зеленский в прошлом году уже стянул на себя диктаторские полномочия: президентское кресло, большинство в парламенте, свобода действий в кабинете министров и откровенный контроль судебной власти. Но из этого венка явно начинают выпадать лепестки. И последние события в Раде показывают, что президент уже не может самостоятельно протолкнуть наиболее одиозные законы и ему приходится искать союзников. Поэтому Зеленский в нынешних условиях совсем не единственный кандидат в диктаторы.

Националистический мятеж или силовой путч (фактически тоже формирование диктатуры). Для такого сценария есть все основания, поскольку за последние шесть лет в стране сформировалась крупная прослойка «активистов, ветеранов и волонтеров», находящаяся в основном под контролем тех персон, для которых исполнение рекомендаций ММПЛУ означает большие проблемы, вплоть до тюремных камер. И оружия в их распоряжении тоже более чем достаточно.

Развал страны на несколько частей, руководимых выходцами из местных элит (либо военных, либо бизнесовых). С вполне возможным дальнейшим переходом их под патронаж внешних сил (России, Польши, Румынии, Турции, Венгрии).

Судя по первой реакции на рапорт ММПЛУ, действующая киевская власть готова выходить из пата, меняя сложившиеся правила игры. Тем более что этот выход предложен «европейскими партнерами». Во всяком случае, замдиректора Государственного бюро расследований Александр Соколов заявил, что для ГБР «как правоохранительного органа главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протестов «революции достоинства». Поэтому Бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня и учтет их в дальнейшей работе». Ключевое слово здесь, конечно, «ВСЕХ», подразумевающее не только правоохранителей, но и убийц этих правоохранителей.

В таком случае у власти будут сторонники. Андрей Портнов, наиболее известный на Украине юрист-«антипорошенковец», сразу заявил у себя в ФБ, что «завтра мы разошлём законопроект об отмене амнистии преступников Майдана депутатам для регистрации». Хотя правды ради следует отметить, что ни одна из надежд Портнова после свержения Порошенко так и не сбылась.

Радикалы пока молчат. Они в сложном положении, потому что сейчас, во время карантина, любое массовое мероприятие может быть расценено как выступление против здоровья нации. Но долго молчать они не будут. А жизненный опыт показывает, что «Зеленский и его команда» откровенно и до дрожи боятся выступления националистического меньшинства.