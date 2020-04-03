Тегеран, , 08:01 — REGNUM Советник президента Ирана Хасана Рухани в своем послании заявил, что санкции США содействуют распространению коронавируса в Иране и призвал американцев бороться с пандемией на глобальном уровне. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 апреля.

«Дорогие американцы! Если мы не будем бороться с коронавирусом глобально, то он будет появляться во всем мире снова и снова», — написал в своем твиттере глава Центра стратегических исследований администрации президента Хесамеддин Ашена. Он отметил: «Экономические санкции Трампа ведут к дальнейшему распространению вируса в Иране, что равно дальнейшему распространению вируса в США! Помогите нам помочь вам».

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере подчеркнул важность сохранения солидарности в борьбе с коронавирусом и резко осудил использование Трампом пандемии для предвыборных кампаний. «Мы ещё никогда не были свидетелями такого ужасного использования гуманитарной катастрофы для мести и распространения ненависти и предвыборной эксплуатации, как это делают нынешний американский президент и его команда», — сообщил глава МИД.