Тегеран, , 07:58 — REGNUM 2 апреля губернатор приграничного города Касре-Ширин заявил, что иракские власти не разрешают иранским топливозаправщикам, которые проехали через Парвизханскую границу, разгрузить свой груз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Морад Али Татар отметил, что топливозаправщики, которые въехали на территорию Ирака через Парвизханскую границу около недели назад, были остановлены там из-за вспышки коронавируса и не могут разгрузить свой груз.

Он также подчеркнул, что Иранская организация дорожного хозяйства и транспорта, таможня Парвизхана, власти иранской провинции Керманшах и иранское консульство занимаются данным вопросом. Далее Татар сообщил, что через Парвизханскую границу в Ирак ежедневно отправляется около 1000 грузовиков с экспортной продукцией.

Водители траков выпустили видеоклипы и обратились за помощью к иранским чиновникам, чтобы в скорейшие сроки решить свой вопрос с иракской стороной. Помимо этого, водители обеспокоены ненадлежащим уровнем системы здравоохранения на иракской границе.