Пекин, , 21:36 — REGNUM Китай оказывает помощь странам Африки в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает 2 апреля Синьхуа со ссылкой на заявление Государственного комитета КНР по делам здравоохранения.

Официальный представитель ведомства Ли Минчжу в своем выступлении на пресс-конференции обратил особое внимание, что медицинские бригады из КНР уже почти 60 лет работают в африканских странах. В настоящее время помощь Черному континенту оказывают более 1 тыс. китайских медиков, которыми, помимо лечебной и профилактической деятельности, проведено более 250 мероприятий по обучению местных специалистов общим количеством свыше 10 тыс. чел.

Специалисты из Китая выпустили и распространили в Африке ряд учебных пособий по коронавирусной инфекции на нескольких африканских языках.