Тегеран, , 07:46 — REGNUM 2 апреля советник министра здравоохранения Ирана Мохаммад Асаи Ардакани сослался на меры безопасности, принятые на воздушной и сухопутной границах, заявив, что многие афганские и пакистанские паломники прошли обследование на наличие заражения коронавирусом, также известным как COVID-19.

Выступая на пресс-конференции, Ардакани отметил, что все подозреваемые были отправлены на карантин. Он также подчеркнул, что иностранные граждане проходят проверку как при выезде, так и при въезде в Пакистан и Афганистан.

По словам Ардакани, министерство здравоохранения Ирана поддерживает контакт с афганскими и пакистанскими министерствами для предотвращения каких-либо проблем. Далее он отметил, что министерство здравоохранения Ирана воспользовалось опытом других стран, а сотрудники медицинских вузов получили в своё распоряжение статьи и исследования, касающиеся борьбы с коронавирусом.

Говоря о реализации плана социального дистанцирования, Ардакани сообщил, что этот план в настоящий момент реализован во многих европейских странах, Китае, Японии и Сингапуре.

Чиновник также прокомментировал просьбу иранских студентов в других странах вернуться домой, заявив, что Иран готов к возвращению иранских граждан.

Ранее глава управления по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 15 473 человека из общего числа 47 593 инфицированных коронавирусом выжили, 3036 человек умерли.