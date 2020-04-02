Москва, , 21:16 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в субъектах Федерации. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 2 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился сегодня к нации и рассказал о новых мерах борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

В частности, глава государства заявил, что режим нерабочих дней продлевается до 30 апреля, но при этом оговорил, что субъекты Федерации сами должны определять баланс между санитарно-эпидемиологическими мерами и экономической активностью.

«Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь президента напомнил, что Путин сказал о том, что власти субъектов обязаны обсуждать и согласовывать выбранный ими режим со специальной правительственной комиссией.