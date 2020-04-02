Душанбе, , 21:14 — REGNUM В воинских частях Вооруженных сил Таджикистана в связи с пандемией COVID-19 не вводится никаких ограничений. А отправка новобранцев в армию пройдет в установленные сроки, сообщает пресс-центр министерства обороны страны.

По данным ведомства, весенний призыв в армию в Таджикистане будет проходить по плану, никаких корректировок пока не было.

В пресс-центре отметили, что на территории страны не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, поэтому «никаких ограничений в воинских частях» не будет.

Напомним, что 1 апреля 2020 года в Таджикистане начался весенний призыв в армию, который продлится до 31 мая 2020 года.