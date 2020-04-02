Нарьян-Мар, , 21:13 — REGNUM Александру Цыбульскому достался непростой регион, решение проблем которого может оказаться ему не по плечу, считает депутат Ненецкого окружного собрания Михаил Райн (КПРФ).

«Ситуация с назначением Цыбульского врио губернатора Архангельской области — неоднозначная. Это один из самых непростых с экономической точки зрения регионов, тут много проблем, в том числе и экологическая. Чего стоит один Шиес. Несомненно, и.о. главы региона придётся всё это решать, но, анализируя его работу в НАО, с определенной уверенностью можно сказать, что вряд ли он сможет решить поставленные перед ним задачи, — заявил Райн. — Он не смог выстроить нормальный конструктивный диалог с оппозиционными политическими партиями. НАО так и не вырвался из сырьевой зависимости, безработица на достаточно высоком уровне, много социально — экономических проблем, высокий уровень износа материальной базы в жилищно — коммунальной сфере».

Депутат также выразил предположение, что назначение Цыбульского врио губернатора соседнего региона может означать, что на повестку может выйти тема объедиения регионов.

«Возможно, этот шаг можно расценить как одно из действий направленных на объединение НАО с Архангельской областью, против чего естественно выступают и будут выступать жители округа, а коммунисты их в этом поддерживают», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 апреля президент Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Врио губернатора назначен экс-губернатор Ненецкого АО Александр Цыбульский.