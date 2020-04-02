Донецк, , 21:11 — REGNUM Девять домов получили повреждение в результате атаки ВСУ на населённые пункты в ДНР 2 апреля, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Семь домов и линия электропередачи задеты снарядами в посёлке Старомихайловка на западной окраине Донецка. И два дома получили повреждение в селе Коминтерново на юге ДНР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, атаки в направлении Коминтерново и Старомихайловка ВСУ провели ночью и утром 2 апреля. Были использованы танки, миномёты крупных калибров, вооружение БМП, гранатомёты, противотанковые управляемые ракеты.

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