Ашхабад, , 20:56 — REGNUM Рабочая группа по конституционной реформе рассмотрела вопросы, связанные с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркмении, а также проанализировала предложения и замечания, поступившие от граждан, чиновников и представителей политических партий, передает «Туркменистан сегодня».

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При этом особое внимание участники заседания уделили нормам международного права и зарубежному опыту в области совершенствования Основного закона.

Также в рамках предстоящего референдума по вопросу о создании в Туркмении двухпалатного парламента рабочая группа обсудила проекты изменений и дополнений в конституционные законы «О Халк Маслахаты» («О представительной палате»), «О Меджлисе» («О парламенте»), в избирательный кодекс и другие законодательные акты.

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