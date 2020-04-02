Брюссель, , 20:55 — REGNUM Россия должна «обеспечить прекращение огня» в Донбассе, сообщил 2 апреля журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Назвав военных ДНР и ЛНР «сепаратистами, поддерживаемыми Россией», Столтенберг заявил, что они «продолжают атаковать украинские войска».

Он обвинил ДНР, ЛНР и Россию в том, что они используют пандемию «как предлог для ограничения перемещения».

Столтенберг «Мы призываем Россию, которая поддерживает сепаратистов, обеспечить прекращение огня, что необходимо для борьбы с пандемией в стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атаки ВСУ на ДНР и ЛНР происходят ежедневно. В результате преступных действий украинского командования страдают мирные жители республик.

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