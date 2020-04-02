Бишкек, , 20:54 — REGNUM «Никто не останется без внимания и заботы со стороны государства — мы обеспечим продуктами питания всех нуждающихся», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на рабочем совещании, передает пресс-служба правительства.

Высокопоставленный чиновник отметил, что поскольку с момента объявления чрезвычайного положения и введения комендантского часа прошла всего одна неделя, то большинство граждан пока еще имеет запас продовольствия.

«Однако у малообеспеченных семей запас продуктов на исходе. Мы должны позаботиться о каждой такой семье, которая столкнулась с проблемой. На сегодня работа по доставке продуктов питания малообеспеченным семьям уже начата», — добавил он.

Глава правительства поручил органам местного самоуправления совместно с министерством труда и соцразвития в кратчайшие сроки проанализировать и пересмотреть все списки нуждающихся.

По словам Абылгазиева, только в столице Киргизии планируется раздать около 35 тысяч продуктовых наборов с социально-значимыми продуктами.

«Резервы у государства есть, но механизм оказания помощи должен быть максимально прозрачным и эффективным», — подытожил премьер-министр.

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