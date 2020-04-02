Бишкек, , 20:52 — REGNUM Бишкекская комендатура выдала более 2700 спецпропусков предпринимателям, занимающимся поставками продовольствия в столицу Киргизии. Об этом сегодня, 2 апреля, на брифинге заявил комендант Алмаз Орозалиев, передает «Кабар».

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По его словам, больше комендатура не будет выдавать им пропуска, поскольку получившие их поставщики могут в достаточной мере обеспечить город продовольственными товарами.

При этом Орозалиев признал, что в пригороде киргизской столицы имеются проблемы с поставками продуктов питания, но комендатура намерена решить их уже в ближайшее время.

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