Бишкек, 2 апреля 2020, 20:52 — REGNUM Бишкекская комендатура выдала более 2700 спецпропусков предпринимателям, занимающимся поставками продовольствия в столицу Киргизии. Об этом сегодня, 2 апреля, на брифинге заявил комендант Алмаз Орозалиев, передает «Кабар».
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По его словам, больше комендатура не будет выдавать им пропуска, поскольку получившие их поставщики могут в достаточной мере обеспечить город продовольственными товарами.
При этом Орозалиев признал, что в пригороде киргизской столицы имеются проблемы с поставками продуктов питания, но комендатура намерена решить их уже в ближайшее время.
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