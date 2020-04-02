Санкт-Петербург, , 20:43 — REGNUM Никакого ужесточения принятых мер изоляции и новых ограничений в Петербурге вводиться пока не будет. Магазины, торгующие табачной и алкогольной продукцией, продолжат работать в обычном режиме. Об этом заявил вечером 2 апреля губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля», — заявил губернатор в связи с обращением президента Владимира Путина, давшего главам регионам полномочия самим решать, как действовать в зависимости от ситуации.

Беглов пояснил, что решения об изменении сроков ограничений могут быть приняты по результатам мониторинга ситуации в Петербурге.

«Президент четко указал, что, реализуя меры по борьбе с эпидемией, нельзя забывать о необходимости сохранения рабочих мест и доходов граждан. В Петербурге разработаны меры поддержки. Ее получат, в первую очередь, предприятия тех отраслей, которые больше всего пострадали от ограничений. Это налоговые послабления, отсрочки от оплаты аренды, продление моратория на демонтаж ларьков, расширение рынков сбыта социально значимой продукции», — заявил Александр Беглов.

Кроме того, на заседании рабочей группы по подготовке комплексных мер для поддержки малого и среднего предпринимательства было решено, что производители табачных изделий в Петербурге не будут останавливать свою работу.

Александр Беглов высказал удовлетворение тем, что, по данным проекта «Яндекс самоизоляция», Петербург сохраняет высокий индекс самоизоляции на протяжении всей выходной недели. В частности, за минувшие сутки Петербургским метрополитеном воспользовалось на 86% людей меньше, чем в такой же день год назад.

Александр Беглов также сообщил о высоком уровне готовности больниц Петербурга к приему пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Всё оборудование будет мобилизовано для спасения жизни и здоровья петербуржцев», — подчеркнул губернатор.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки выявлено 22 новых пациента с коронавирусом.