Грозный, , 20:34 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 30 апреля является необходимым и оправданным. В новом обращении главы государства особенно важным для глав регионов является право самим определять меры в борьбе с короновирусом и степень их жесткости, исходя из ситуации в субъекте. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Одним из важнейших и значимых решений Владимира Путина, озвученных в обращении, считаю наделение региональных властей полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры», — прокомментировал чеченский лидер решение о продлении режима нерабочих дней до конца апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров выразил благодарность Владимиру Путину «за доверие и поддержку регионов» и уверенность, что «с помощью Всевышнего Аллаха и федерального центра» в Чечне справятся с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни объявил о закрытии административных границ региона с 5 апреля. С этой даты до принятия особого решения въезд в регион и выезд из него — под запретом. Исключения составит лишь транспорт, перевозящий продукты питания и медицинские грузы. Комментируя это решение, Кадыров сказал, что взял ответственность на себя, не дожидаясь, пока ему предоставят такие полномочия, чтобы сохранить свой народ, во имя которого он живет.

Напомним, в Чечне зафиксировано 11 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Вчера, 1 апреля, скончалась от этого вируса 82-летняя женщина.

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