Москва, , 20:34 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к вопросу пропускной системы в столице в условиях пандемии власти города еще вернуться в том случае, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться неблагоприятно, либо же в случае роста количества нарушений домашнего режима. Об этом Собянин написал у себя в блоге.

«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — пишет столичный градоначальник.

Он также выразил надежду, что не произойдет ни того, ни другого.

При этом Собянин отметил, что жители Москвы достаточно ответственно соблюдают режим самоизоляции.

Примечательно, что не далее как несколько дней назад Собянин говорил обратное, утверждая, что большое количество жителей города не прислушались к просьбам властей о режиме самоизоляции и провели выходные в городских парках. На основании этого утверждения Собянин собирался ввести жесткий административный режим в городе с присвоением каждому жителю специального QR-кода и регламентации любого выхода из дома.

Стоит отметить, что сегодня, в самый разгар пандемии в отставку спешно ушли сразу двое глав регионов — губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России Владимир Путин обратился к нации рассказал о новых мерах властей по борьбе с коронавирусной инфекцией. Путин констатировал, что пока ситуацию с распространением коронавируса в России переломить не удается.