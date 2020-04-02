Москва, , 20:21 — REGNUM Полномочия регионов в зависимости от эпидемиологической ситуации принимать гибкие решения по борьбе с коронавирусом позволят смягчить последствия для экономики, считает глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Один из важнейших моментов, который обозначил президент в своем обращении, — это полномочия регионов в зависимости от эпидемиологической ситуации принимать гибкие решения. Это необходимо для того, чтобы сгладить последствия для экономики», — отметил Неверов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, со ссылкой на вирусологов президент РФ Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до мая.

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