Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Национальный комитет Демократической партии США из-за пандемии коронавирусной инфекции отложил общенациональный съезд, на котором должен быть выдвинут единый кандидат в президенты от демократов. Об этом пишет Politico.

Изначально съезд был запланирован на 13−16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Но теперь его перенесли на 17 августа.

Стоит отметить, что перенести съезд предложил и фаворит демократических внутрипартийных праймериз бывший вице-президент США Джо Байден.

Стоит отметить, что съезд республиканцев, на котором Дональда Трампа должны выдвинуть на второй срок, состоится в городе Шарлотт в августе.