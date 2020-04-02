Москва, , 19:55 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») заявила о беспрецедентных мерах социальной поддержки в России на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

«Меры социальных гарантий и поддержки не имеют аналогов в мире. Оперативно на уровне закона установлен комплекс мер общей и адресной поддержки граждан и бизнеса», — подчеркнула Яровая.

Сейчас мы особенно остро ощущаем важнейшее преимущество государственной политики сбережения граждан, которую реализует страна, отметила парламентарий.

«Сейчас очень важно наше общее стремление сохранить жизнь и здоровье друг друга. Каждый из нас сегодня, исполняя правила, оставаясь дома и исключив любые контакты, работает в одной команде с медиками по блокаде и уничтожению вируса», — заключила Яровая.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

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