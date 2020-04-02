Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Китайское партийное руководство противостоит всему миру, который пытается ответить на вызов пандемии коронавируса, считает конгрессмен-республиканец Адам Кинцингер. Об этом американский политик пишет на своей странице в твиттере.

По мнению конгрессмена, мир сейчас объединился в стремлении остановить глобальное распространение коронавируса, но у Пекина противоположная позиция по вирусу:

Адам Кинцингер «Коммунистическая партия Китая продолжает покрывать его происхождение и распространять теории заговора, вместо того чтобы сделать шаг вперед и поделиться с миром тем, что они знают о вирусе».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что у него налажен диалог с председателем КНР Си Цзиньпином, однако насколько достоверны предоставляемые Пекином цифры, он не знает. Подтвердить китайские данные у США пока нет возможности, уточнил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.