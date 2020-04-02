Москва, , 19:47 — REGNUM Страховая отрасль просит правительство РФ о поддержке на фоне экономического спада в России, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть вопрос о возможности поддержки страховой отрасли и отсрочить уплату налога на прибыль, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.

«В условиях развития негативной ситуации страховое сообщество оценивает потенциальные риски снижения денежного потока и существенного повышения расходов отрасли как значительные», — сказал он.

В частности, у страховщиков застрахована ответственность туроператоров на 16,5 млрд рублей, сегмента, по которому существенно ударили кризисные явления.