Пекин, , 19:44 — REGNUM Состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Индонезии Джоко Видодо. Обсуждались вопросы борьбы с охватившей мир коронавирусной инфекцией, сообщает 2 апреля Синьхуа.

Выразив лидеру и народу Индонезии сочувствие и солидарность в связи с эпидемией, китайский лидер подчеркнул, что это вызов для всего человечества, ответить на который оно способно только объединив усилия. Он призвал собеседника принять все меры в двустороннем формате и в рамках «Группы двадцати» для укрепления координации и выразил уверенность, что под руководством Видодо индонезийский народ одержит победу над болезнью.

Отметив успехи, достигнутые Китаем под руководством Си Цзиньпина, президент Индонезии поблагодарил его за помощь, оказанную его стране и выступил за укрепление сплоченности и сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией.