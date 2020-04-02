Белград, , 19:42 — REGNUM Компания Twitter удалила более 8000 тысяч пользовательских аккаунтов, открытых в Сербии, из-за подозрения, что за ними скрываются неаутентичные пользователи, работающие на «продвижение правящей партии Сербии и ее лидера». Об этом 2 апреля сообщил портал raskrinkavanje.rs.

Компания пояснила, что «такая деятельность не соответствует нашим правилам и является преднамеренной попыткой ущемления свободы слова», передает оппозиционный портал на сербском языке.

Кроме сербских аккаунтов по тем же причинам Twitter удалил тысячи пользовательских адресов в Египте, Гондурасе, Индонезии и Саудовской Аравии.