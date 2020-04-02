Москва, , 19:39 — REGNUM В Госдуме предостерегают регионы от чрезмерно жестких мер в отношении граждан на фоне коронавируса и надеются на социальную гибкость, чтобы избежать критики и правового нигилизма, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

«Наряду с мерами жёсткого реагирования, которые, я считаю оправданными для защиты жизни здоровья граждан, мне непонятно, почему нет социальной гибкости, снисходительности. Сейчас такое время, когда надо мобилизоваться и снисходительно, с пониманием относиться к друг другу, перестать заниматься законодательно применительным зудом», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Нилов призвал отменить плату за парковки в стране и ввести мораторий на эвакуацию транспортных средств.

«Надо немедленно отменить платные парковки по всей стране, немедленно запретить эвакуаторам работать — не мешает машина никому, дороги пустые, не надо людей травмировать, надо сосредоточиться на борьбе с вирусом и на сохранении режима по недопущению распространения коронавируса. Надо проявить гибкость, снисходительность, люди перенапряжены», — отметил глава комитета.

Нельзя злить людей, уверен он.

«Надо мобилизоваться, нельзя злить людей, нельзя доводить до ручки, нужно с пониманием относиться… А если власть будет выжимать из граждан последнее, издеваться, мучить и разговаривать на неприемлемом языке, то отдача будет такой же, будет правовой нигилизм, желание нарушать, желание критиковать, желание провоцировать. Так нельзя», — заключил Нилов.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля, однако регионы могут корректировать этот срок.

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