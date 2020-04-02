Москва, , 19:30 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов продление нерабочих дней назвал шансом для перелома распространения коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

«Продление до конца апреля нерабочих дней — это шанс переломить динамику распространения инфекции и приблизить победу над коронавирусом. Эта неделя показала, что потенциал роста распространения вируса в России нельзя недооценивать, и ограничительные меры были действительно необходимы. Поэтому президент Путин принял правильное и ожидаемое решение о продлении вынужденного периода нерабочих дней в России», — заявил Миронов.

Он также назвал выверенным решением предоставление главам регионов дополнительных полномочий.

«Это как на войне. Победа там, где стратегические решения главнокомандующего дополняются адекватными действиями войсковых командиров в соответствии с реальной оперативной обстановкой. Регионы у нас разные, страна большая, поэтому и реагирование власти должно учитывать специфику регионов», — отметил Миронов.

Такой подход позволит обеспечивать безопасность граждан при минимальном ущербе для экономики и доходов людей, сказал парламентарий.

«Снизить экономический ущерб — должно стать приоритетом сегодня для каждого главы региона», — указал он.