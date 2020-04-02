Москва, , 19:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Указ президента опубликован сегодня, 2 апреля, на официальном сайте Кремля.

В указе сказано, что президент Путин принимает отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который покидает этот пост по собственному желанию. Исполнять обязанности главы Архангельской области назначается Александр Цыбульский, который до сегодняшнего дня возглавлял Ненецкий автономный округ, входящий в состав Архангельской области.

Стоит отметить, что Цыбульский прошел обучение на первом потоке так называемой «школы губернаторов».

Речь идет о программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. которая была запущена в июне 2017 года. Программа организована на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.