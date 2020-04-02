Оренбург, , 19:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин выступил с обращением россиянам, в котором объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно. С позиции сдерживания распространения инфекции мера действительно необходимая, но она должна уравновешиваться экономическими мерами поддержки. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Законодательного собрания Оренбургской области Оксана Набатчикова.

«Сегодня население и бизнес не имеют запаса прочности для долгой самоизоляции. Ведь именно предприятиям необходимо будет выплачивать заработную плату, чтобы сохранить рабочие места, решать вопросы с банковскими кредитами, оплатой аренды помещений, решать вопросы исполнения контрактов и так далее, но в условиях остановки деятельности и отсутствия поступлений, доходов это будет делать крайне сложно, а для многих предпринимателей просто невозможно», — сказала депутат.

Она также считает, что меры, которые предлагаются сегодня не решают и части проблем, в большей степени являются некоторой их отсрочкой. Даже при обращении по вопросу кредитных каникул бизнес сталкивается с проблемами оформления.

«Еще более сложная ситуация у значительной части населения, ведь не секрет, что многие работали не официально, а значит им никто ничего не будет платить, а меры, которые приняла Москва нет в других регионах. У многих семей через пару недель просто не останется средств для покупки продуктов. Вопросов очень много. Что делать людям в селе, которым необходимо проводить посевные работы? Эти вопросы надо решать пакетно и комплексно», — резюмировала Оксана Набачикова.

Напомним, 2 апреля Владимир Путин объявил о продлении нерабочего периода до 30 апреля.