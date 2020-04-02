Рига, , 19:02 — REGNUM Через Европейскую комиссию (ЕК) не урегулировать вопросы, связанные с транзитом грузов. Об этом сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в интервью агентству ЛЕТА.

«Наши дипломатические службы подключаются, когда необходимо решать острые ситуации, — сказал Линкайтс. — Эти решения ищутся на двустороннем уровне, между странами, а не, к сожалению, через Еврокомиссию. Каждое государство заботится исключительно о своих интересах».

По его словам, из-за борьбы с пандемией COVID-19 и закрытием границ в ЕС доставка грузов в Латвию затруднена, происходит с задержками, а себестоимость услуг выросла. Тем не менее, отметил он, все необходимые товары для торговли и производства в Латвии в наличии.

При этом Линкайтс добавил, что проблемы, возникшие на железной дороге в феврале из-за режима карантина в Китае, уходят в прошлое. По его словам, поставки контейнеров из КНР в этом месяце в Европу возобновятся.