Москва, , 18:59 — REGNUM Отставки губернаторов продолжатся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Других кадровых решений исключать нельзя», — заявил Нилов.

Обращение президента РФ Владимира Путина к нации и предложенное продление нерабочих дней до 30 апреля будет испытанием для руководителей регионов.

«Что касается действий губернаторов, с одной стороны, самый большой риск для Москвы. Мы говорим, что тут самая большая концентрация жителей, здесь 10% населения страны и скученность», — рассуждает парламентарий.

При этом у главы комитета возникают вопросы по законам, которые принимает Мосгордума на фоне коронавируса.

«С другой стороны, у меня очень много вопросов к тем же законам, которые приняты Мосгордумой. Как региональный законодатель может какие-либо вводить нормы для представителей федеральной власти — полицейских. Очевидно, что это просто законодательный абсурд. Одновременно и ответственность мэра (Москвы Сергея Собянина — ИА REGNUM) — повышенная, тем более, что мы видим, когда объявили режим самоизоляции, жители стали «гулять на шашлыки», тем самым повышая вероятность распространения заболевания. Какая будут реакция у других губернаторов — покажет время», — полагает Нилов.

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