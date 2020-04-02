Архангельск, , 18:54 — REGNUM Александр Цыбульский — лучшая кандидатура на пост губернатора Архангельской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Андрей Чураков.

«Это наилучшее решение, потому что он знает специфику арктического региона, он курировал эти вопросы еще будучи замминистра регионального развития и уже тогда его работа была эффективной и стратегически выстроенной, что редко встречается у российских чиновников, — заявил политолог. — Что касается его работы в НАО, то на мой взгляд, Цыбульский продемонстрировал высокий класс, как управленец. Он не мыслит как чиновник, который осваивает деньги. Это наглядно было продемонстрировано в том числе и тогда, когда по всей стране решался вопрос об установке заборов вдоль проезжих частей. Цыбульский тогда заявил, что это будет неразумным решением для Крайнего Севера — дороги будет просто не почистить. Это показывает, что он мыслит как человек, который решает проблемы, исходя из особенностей территории, это важно».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. На пост врио губернатора назначен Александр Цыбульский, возглавлявший до сих пор НАО.