Москва, , 18:52 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимира Уйбу. Указ главы государства опубликован сегодня, 2 апреля, на официальном сайте президента РФ.

В указе Владимира Путина сказано, что он принимает отставку Сергея Гапликова с поста главы республики Коми и назначает Владимира Уйбу временно исполняющим обязанности главы региона.

Напомним, что до недавнего времени Уйба был заместителем министра здравоохранения России. С этой должности его сняли буквально вчера.