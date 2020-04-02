Москва, , 18:49 — REGNUM Отставка главы Архангельской области Игоря Орлова была ожидаемой, как и отставка главы Коми Сергея Гапликова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Информация о возможной отставке Орлова давно гуляла, вся эта ситуация с Шиесом, с мусоросжигательным заводом, сильно взбудоражила регион. Там говорили: «Что вы творите вы выкачиваете и из области все ресурсы, чтобы Москва жировала, меняла плитку, меняла асфальт хороший на хороший, а нам потом свой мусор свозите, это наша земля, мы с этим смириться не сможем», — завил Нилов.

Отставка связана в том числе с всероссийским голосованием по поправкам к Конституции, рассуждает Нилов.

«Отставка была ожидаемой перед голосованием по поправкам в Конституцию, явно в противном случае жители могли продемонстрировать самый неожиданный результат», — сказал депутат.

Что касается Гапликова, то его отставка «тоже достаточно давно ожидалось», продолжил Нилов.

Нилов также охарактеризовал назначенного врио главы Архангельской области Александра Цыбульского как технокарата.

«Что касается Цыбульского, этот человек новой формации, технократ, управленец приехал в сложный регион, где тоже свои интересы у элиты, у крупных угледобывающих компаний», — отметил Нилов.

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