Москва, , 18:46 — REGNUM В Кремле опровергли слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом по ситуации на мировом рынке нефти. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что он общался с саудовским принцем, и тот рассказал ему, что общался с российским лидером Путиным о ситуации на мировом рынке нефти. Трамп выразил надежду, что саудиты и русские, а также другие участники ОПЕК+ договорятся о сокращении уровня добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.

На этом заявлении Трампа нефть резко подскочила в цене и в моменте поднималась до $37 за баррель североморской Brent. Потом, правда, она скорректировалась до $30 за баррель.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких переговоров Путина с саудовским принцем не было.

Также Песков не стал судить, намеренно ли Трамп ошибся с сообщением о разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии.