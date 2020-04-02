Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM В режиме массовой самоизоляции и сворачивания экономической активности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции жителям России не стоит уповать на государство, а лучше самим позаботиться о себе, своем здоровье и выживании. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал петербургский журналист и политолог Юрий Светов.

Жительница Петербурга во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 2 апреля президент Владимир Путин объявил о продлении режима «нерабочих дней» до 30 апреля. Он предоставил регионам право гибко реагировать на ситуацию в зависимости от положения дел.

Комментируя обращение президента, Юрий Светов отметил, что Путин не стал прибегать к введению режима чрезвычайного положения по всей стране, как ожидали некоторые, а вместо этого наделил полномочиями регионы принимать решения о тех или иных ограничительных мерах в зависимости от обстановки, складывающейся в том или ином регионе.

«Где-то пока не удаётся переломить ситуацию, несмотря на все принимаемые меры. Но есть регионы, которые, к счастью, вообще не затронуты коронавирусом или затронуты в малой степени. Введение режима ЧС по всей стране приведет к размазыванию сил, ресурсов, и мы не сможем решить вопрос там, где наиболее опасно», — считает политолог.

Говоря о решении президента продлить во всей стране режим нерабочих дней по 30 апреля, Светов напомнил, что первоначальную меру по введению нерабочей недели весьма положительно оценили эксперты ВОЗ. И такая мера как раз и позволила обойтись без введения всеобщего жесткого карантина.

«Об этом не хотят говорить, но режим ЧП предусматривает множество вещей, которые людям надо возмещать, за что надо платить или не платить. Пока, видимо, надеются обойтись без этого, решили, что нерабочий месяц обойдется дешевле, чем режим чрезвычайного положения», — предположил Светов.

Комментируя ситуацию, в которой оказался частный бизнес из-за приостановки работы и необходимости как-то платить работникам, политолог отметил:

«Откуда возьмут деньги представители частного бизнеса, чтобы платить за это? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но вот, например, Лондон закрыл все бары, рестораны и так далее. Я не слышал, чтобы правительство Великобритании собиралось людям компенсировать эти потери. Здесь циничный подход у всех: «Ребята, вы занимаетесь частным бизнесом, это ваш риск».

Отвечая на вопрос о том, как быть наемным работникам частных и индивидуальных предприятий, которым работодатели не могут платить из-за фактической остановки работы, политолог отметил:

«Накануне Путин проводил совещание с правительством. Там обсуждались эти вопросы, видимо, определенные меры готовятся, но пока мы этого не услышали: откуда брать деньги владельцам малого и среднего бизнеса, чтобы возместить зарплату людям за этот месяц. Пока ответа на этот вопрос нет».

Риск того, что в связи с новыми мерами по ограничению деятельности предприятий и граждан в России произойдет всплеск преступности и возникнет угроза массового голода, Юрий Светов оценил как не очень высокий.

Политолог Юрий Светов «Голод — это вряд ли. Лето еще впереди, здесь мы выдюжим. Но то, что у нас будет спад в экономике, это безусловно. Я слышу и читаю, что вот, мол, сейчас люди пойдут воровать, грабить, убивать… Думаю, у нас все-таки не 1917 год, и не 1945 год. Но государству надо быть к этому готовым. Как будет с обеспечением продовольствия, с обеспечением правопорядка — об этом надо думать. Мы также должны не забывать, что у нас в стране находится огромная армия мигрантов. Что с ними будет? В то же время у нас должно быть понимание, что в первую очередь о себе мы должны позаботиться сами. Читаю отклики в интернете, один вопль — «где власть?» Кроме власти нам самим нужно думать, как не заболеть, как выживать в этих условиях. Рассчитывать, прежде всего, на себя».

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