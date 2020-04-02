Москва, , 18:34 — REGNUM Телефонные переговоры на уровне глав государств прошли между ЮАР и Россией 2 апреля, сообщил в пресс-службе президента РФ.

«По инициативе южноафриканской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что главы государств обсудили меры по противодействию пандемии и возможные пути взаимодействия в этой сфере. При этом взаимодействии будут учитываться решения, принятые на недавнем саммите G20, проведённом в видеоформате.

Также стороны договорились координировать свои действия по вопросу возвращения в Россию находящихся в ЮАР граждан РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЮАР в Африке является страной, в которой подтверждено больше всего случаев заражения коронавирусом. ЮАР в этом году является страной, председательствующей в Африканском союзе.

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