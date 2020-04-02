Тирасполь, , 18:26 — REGNUM В Приднестровье, которое зажато между Украиной с одной стороны и Молдавией с другой, после возникновения эпидемии коронавируса возникла очень сложная ситуация. Об этом ИА REGNUM рассказал эксперт Института международных исследований МГИМО (у) МИД России Леонид Гусев.

Читайте также: Молдавия расправляется с приднестровцами: сколько будет молчать Россия?

По словам эксперта, в Молдавии после выборов 2016 года президентом стал представитель Партии социалистов Игорь Додон. Во время своей предвыборной кампании он заявлял, что решит проблему Приднестровья исключительно мирными средствами и что сделает все, чтобы республика сама захотела опять войти в состав Молдавии, напомнил Гусев.

«Додон также во время предвыборной кампании обещал, что наладит хорошие отношения с Россией. Но в Молдавии главную роль играют парламент и правительство, которое он назначает», — сказал эксперт, добавив, что как раз правительство было сформировано Демократической партией под руководством олигарха Владимира Плахотнюка. «Год назад прошли выборы, на которых Партия социалистов набрала относительное большинство, но не больше 50% голосов. Долгое время правительство не могло быть сформировано, потом под влиянием России, США и ЕС Плахотнюка отстранили. Было сформировано прозападное правительство, которое продержалось с июня по ноябрь прошлого года. В конечном счете ему пришлось уйти в отставку», — напомнил Гусев.

В настоящее время, продолжил он, в Молдавии действует коалиционное правительство социалистов и «обновленной» Демократической партии. При этом эксперт подчеркнул, что демократам достались основные посты — глав МИДа, МВД и министерства обороны.

«У них отношение к Приднестровью крайне отрицательное. Они всегда считали, что это узурпаторы, которые захватили часть Молдавии, и их надо принудить к объединению. Додон имеет влияние на свою партию, но в нынешней ситуации он тоже ведет себя очень отстраненно. Поэтому получается, что Приднестровье находится в состоянии своеобразной блокады со стороны Молдавии и Украины», — пояснил Гусев.

По мнению эксперта, России довольно сложно действовать в сложившейся ситуации, потому что общей границы с Приднестровьем у нее нет и при этом республика не имеет выхода к морю.

«Некоторые аналитики заявляют о том, что надо давить на Додона с тем, чтобы он как-то повлиял на ситуацию. Но, как я уже сказал, что касается внешней политики, все в руках представителей Демократической парти Молдавии. Сложно сказать, приведет ли давление к какому-либо эффекту», — заявил Гусев.

Эксперт также выразил сомнение в том, что Россия могла бы надавить на Кишинев санкциями.

«Возможно, мы могли бы сократить какую-то финансовую помощь. Но, с другой стороны, все эти молдавские прозападные партии очень сильно завязаны на Румынию и другие страны ЕС и, видимо, надеются на их поддержку. Единственное, Румыния, так же, как и весь Евросоюз, сегодня в сложном положении. Пока сама молдавская власть не изменит своего отношения к Приднестровью, ситуация будет очень сложной. Это судьба всех замкнутых территорий, которые находятся в окружении недружественных стран.», — резюмировал Леонид Гусев.

Читайте также: Москва должна дать Кишинёву понять, что Молдавия — не хозяйка Приднестровья