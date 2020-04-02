Москва, 2 апреля 2020, 18:26 — REGNUM Назначение Александра Цыбульского на позицию временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области вполне оправдано, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.
Напомним, в четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Архангельской области бывшего главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбыльского.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Цыбульский прошел обучение на первом потоке Высшей школы государственного управления, так называемой «школы губернаторов».
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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Сегодня же временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа назначен вице-губернатор этого региона Юрий Бездудный, сообщает сайт Кремля.