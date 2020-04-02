Москва, , 18:26 — REGNUM Назначение Александра Цыбульского на позицию временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области вполне оправдано, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Начнем с того, что деятельность предыдущего губернатора некоторое время в регионе вызывало определенное общественное недовольство. Это связано еще и с тем, что, по мнению многих экспертов, недостаточно четко разъяснялось, что будет происходить с той же самой «мусорной темой». И в итоге область стала одним из центров общественного протеста. И есть основания полагать, что назначение Александра Цыбульского как компетентного специалиста, выпускника ВШГУ, может дать новый толчок развитию Архангельской области. С учетом того, что это трудная территория, в том числе, и с учетом нынешних проблем. В этом случае, даже объединение Ненецкого Автономного округа и Архангельской области представляется разумным», — рассказала Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, в четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Архангельской области бывшего главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбыльского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Цыбульский прошел обучение на первом потоке Высшей школы государственного управления, так называемой «школы губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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Сегодня же временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа назначен вице-губернатор этого региона Юрий Бездудный, сообщает сайт Кремля.