Белград, 2 апреля 2020, 18:18 — REGNUM Гуманитарная помощь из России прибывает в Сербию, написал 2 апреля сербский президент Александр Вучич в Twitter.
Комментируя переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Вучич отметил, что это был «очень хороший разговор».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в администрации президента РФ рассказали о том, какая гуманитарная помощь будет направлена в Сербию для противодействия распространению коронавируса.
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