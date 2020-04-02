Москва, 2 апреля 2020, 18:09 — REGNUM Гуманитарная помощь Сербии будет оказана Россией в рамках противодействия пандемии, сообщили 2 апреля в пресс-службе президента РФ.
Такое решение принято по итогам российско-сербских телефонных переговоров на уровне глав государств.
«Эта помощь, включая направление специалистов, будет в основном осуществляться по линии министерства обороны России», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, телефонные переговоры российский и сербский президент Владимир Путин и Александр Вучич провели 2 апреля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сербии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1171, летальных исходов 31.
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