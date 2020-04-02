Оренбург, , 18:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин продлил невольные каникулы в России до конца месяца. Это нужная и правильная мера, которая позволит хоть как-то стабилизировать ситуацию с эпидемией. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил политтехнолог Кирилл Шкилёв.

«Мы все вместе должны сплотиться, собраться и преодолеть эту проблему. И в данном случае это достаточно щадящий метод. Люди остаются дома, кто-то работает по удаленке, кто-то исполняет свои обязанности, соблюдая все меры предосторожности. Видимо, правительство просчитало предел прочности нашей экономики, во всяком случае хочется на это надеяться. Люди готовы сплотиться и держать карантин, вопрос — готова ли экономика, работодатели, малый и средний бизнес. То серьёзный вызов, надеюсь, у правительства есть план и, самое главное, запас прочности» , — сказал Шкилёв.

Напомним, 2 апреля Владимир Путин повторно обратился к нации. Нерабочие дни продлены до конца апреля.