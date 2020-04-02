Оренбург, , 17:54 — REGNUM «Решение достаточно тяжёлое. Эта неделя (с 30 марта) далась не просто. Много вопросов по оформлению трудовых отношений», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM лидер Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков, комментируя заявление Владимира Путина о продлении нерабочего периода до 30 апреля.

«Мы видим, всё, что связано с госсектором и ключевыми отраслям, такими как ТЭК и добывающая промышленность. Здесь вопросов нет. Но если посмотреть шире, то сплошь и рядом процветает принуждение работников в заявлениям «по собственному», — сказал Чирков.

Он призвал работников не идти на поводу у работодателей и не писать заявления на увольнение с формулировкой «по собственному желанию» или в отпуск за свой счет. Лидер оренбургских профсоюзов подчеркнул, что необходимо требовать простоя.

«Пусть свои беды работодатель переносит органам власти. Эту инфекцию мы должны переживать не за счет людей», — резюмировал Ярослав Чирков.

Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин второй раз обратился к нации. Он заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.