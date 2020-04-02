Москва, , 17:47 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов на фоне коронавируса призвал чиновников передать служебные машины медицинским и социальным службам, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

«Мое предложение к коллегам в Госдуме, правительстве, региональных администрациях и парламентах: давайте передадим простаивающие служебные автомобили медицинским и социальным службам. Во многих регионах даже в обычное время не хватает машин скорой помощи, и в условиях эпидемии этот дефицит будет только усиливаться», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что сейчас большинство чиновников переводятся на удаленную работу, среди них и госслужащие, которые имеют право на служебный транспорт, но в нынешней ситуации им не пользуются.