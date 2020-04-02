Москва, , 17:43 — REGNUM Факт гибели 70 мирных жителей Ирака при авиаударе голландских ВВС по иракской территории в 2015 году власти Нидерландов скрыли от мировой общественности, сообщила 2 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «Под давлением общественности министр обороны Нидерландов наконец признала, что в ходе операции ВВС страны действительно погибли 70 мирных жителей».

Своё молчание, отметила Захарова, голландские власти объяснили отсутствием у них данных о «масштабах случившегося», которые якобы им долго не предоставляли из Вашингтона. Москва не верит в эту «версию».

Захарова "Нидерландские власти прекрасно знали о последствиях действий своих вооружённых сил и просто скрыли факт массового уничтожения мирных жителей Ирака от своей общественности».

Напомним, авианалёт, о котором сообщает Захарова, голландские ВВС провели в июне 2015 года. Они сбросили бомбы на населённый пункт Хавиджа в Ираке.

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