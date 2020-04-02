Москва, 2 апреля 2020, 17:43 — REGNUM Факт гибели 70 мирных жителей Ирака при авиаударе голландских ВВС по иракской территории в 2015 году власти Нидерландов скрыли от мировой общественности, сообщила 2 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Своё молчание, отметила Захарова, голландские власти объяснили отсутствием у них данных о «масштабах случившегося», которые якобы им долго не предоставляли из Вашингтона. Москва не верит в эту «версию».
Напомним, авианалёт, о котором сообщает Захарова, голландские ВВС провели в июне 2015 года. Они сбросили бомбы на населённый пункт Хавиджа в Ираке.
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