Рига, , 17:38 — REGNUM 259 жителям Латвии, желающим вернутся на родину и застрявшим в разных частях мира, оказывается необходимая консульская помощь. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на странице в соцсети Twitter.

«259 жителям Латвии… оказывается необходимая консульская помощь», — написал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, 30 марта рейсом из Франкфурта авиакомпания airBaltic завершила доставку домой латвийских туристов, застрявших в странах ЕС из-за перекрытия границ. Этими рейсами в Латвию было доставлено более 2200 человек.

Пресс-секретарь МИД Латвии Латвии Янис Бекерис рассказал агентству ЛЕТА, что до сих пор для всех латвийских граждан существует возможность прилететь в Хельсинки и оттуда паромом добраться в Таллин, после чего транзитом через Эстонию вернутся на родину. По его словам, все постоянно работающие за границей и желающие вернутся в Латвию должны зарегистрироваться в специальном Консульском регистре.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.