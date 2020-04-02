Москва, , 17:28 — REGNUM Продлевая нерабочие дни до конца апреля, президент РФ понимает все риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Президент — это лицо, которое обладает наиболее полной и достоверной информацией в стране, поэтому не доверять ему и не доверять его мерам основание у нас нет. Если он считает, что месяц надо посидеть дома, значит для этого у него есть основания. Он прекрасно понимает все риски и опасности такого решения», — заявил Емельянов.

Он полагает, что за месяц удастся переломить негативную тенденцию с распространением коронавируса, по крайней мере, пройти пик эпидемии пойдёт на спад.

«Ситуация серьезная и мы это видим по цифрам», — отметил парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.