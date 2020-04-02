Ново-Огарево, Московская область, , 17:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти: федеральным, региональным, муниципальным. Об этом российский лидер заявил сегодня, 2 апреля, в своем обращении к гражданам России в связи с распространением коронавирусной инфекции и мерами борьбы с ней.

В связи с этим глава государства дал поручение своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов.

«Вся информация должна поступать в координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений», — сказал президент России.