Варшава, , 16:56 — REGNUM Европейский суд справедливости (Суд Евросоюза) 2 апреля признал, что Польша, Чехия и Венгрия нарушили европейское законодательство, отказавшись в 2015 году принимать беженцев из лагерей в Италии и Греции.

«Государства-члены не могут, в целях уклонения от реализации этого механизма, ссылаться ни на свои обязанности по поддержанию общественного порядка и защите внутренней безопасности, ни на видимые недостатки механизма переселения», — цитирует обоснование решения суда ЕС «Польское радио».

Программа переселения беженцев была согласована Евросоюзом в 2015 году. Она предусматривала распределение 160 тысяч беженцев из лагерей в Италии и Греции по странам союза.

Польша, Чехия и Венгрия отказались принимать беженцев, мотивируя это возможностью угрозы общественной безопасности.

«Эти угрозы обусловлены, прежде всего, отсутствием возможности эффективной проверки личности лиц, которые должны были быть направлены для переселения в Польшу», — говорил тогда полномочный представитель польского правительства.

В 2017 году Еврокомиссия подала жалобу на действия властей трёх восточноевропейских стран в Суд ЕС.

По мнению юристов, решение суда имеет декларативный характер, поскольку программа переселения беженцев была рассчитана на два года, и срок её действия истёк в 2017 году. Сейчас все ждут реакции на данное решение Еврокомиссии, с учётом того, что впоследствии она сама признавала ошибочность принуждения государств к приёму беженцев.